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Известный артист покорил Кувейт украинской музыкой: яркие фото и видео

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 17:41
Известный артист покорил Кувейт украинской музыкой: яркие фото и видео
Евгений Хмара (фото: пресс-служба пианиста)

Евгений Хмара произвел фурор на вечере украинского искусства в Кувейте

Во время дней Украины в Кувейте известный композитор и пианист Евгений Хмара выступил с рядом перформансов в рамках культурно-политических мероприятий.

Известный артист покорил Кувейт украинской музыкой: яркие фото и видео

Евгений Хмара выступил в Кувейте (фото: пресс-служба артиста)

Виртуоз, обладатель Голливудской премии импровизаторов имел честь стать представителем современной украинской культуры, даря свое творчество для местной политической и культурной элиты, а также украинской диаспоры.

Известный артист покорил Кувейт украинской музыкой: яркие фото и видео

Евгений Хмара выступил в Кувейте (фото: пресс-служба артиста)

В рамках недели Украины в Кувейте Евгений Хмара провел ряд концертов для студентов и представителей музыкального института Higher Institute of Musical Arts, сыграл на открытии фэшн-шоу для местной элиты и представителей украинской диаспоры, выступил в театре Abdul Hussain Abdul Ridha Salmiya Theater в качестве специального гостя на концерте украинской симфонического оркестра Kyiv Сlassic.

Известный артист покорил Кувейт украинской музыкой: яркие фото и видео

Евгений Хмара выступил в Кувейте (фото: пресс-служба артиста)

Также Хмара поразил своей игрой присутствующих на дипломатическом приеме, где исполнил гимн Украины, Кувейта, а также свои авторские композиции.

The National Anthem of Ukraine performed by Yevheni Khmara and Kateryna Vovchuk Ukraine Unity Day - Diplomatic Reception The State of Kuwait

Опубліковано Tawfik Al Joundi Четвер, 23 січня 2020 р.

Евгений Хмара выступил в Кувейте

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