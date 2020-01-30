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Відомий артист підкорив Кувейт українською музикою: яскраві фото і відео

STYLERЖиття    30.01.2020 - 17:41
Відомий артист підкорив Кувейт українською музикою: яскраві фото і відео
Євген Хмара (фото: прес-служба піаніста)

Євген Хмара справив фурор на вечорі українського мистецтва в Кувейті

Під час днів України в Кувейті відомий композитор і піаніст Євген Хмара виступив з низкою перформансів у рамках культурно-політичних заходів.

Відомий артист підкорив Кувейт українською музикою: яскраві фото і відео

Євген Хмара виступив у Кувейті (фото: прес-служба артиста)

Віртуоз, володар Голлівудської премії імпровізаторів мав честь стати представником сучасної української культури, даруючи свою творчість для місцевої політичної та культурної еліти, а також української діаспори.

Відомий артист підкорив Кувейт українською музикою: яскраві фото і відео

Євген Хмара виступив у Кувейті (фото: прес-служба артиста)

У рамках тижня України в Кувейті Євген Хмара провів низку концертів для студентів і представників музичного інституту Higher Institute of Musical Arts, зіграв на відкриття фешн-шоу для місцевої еліти та представників української діаспори, виступив у театрі Abdul Hussain Abdul Ridha Salmiya Theater в якості спеціального гостя на концерті української симфонічного оркестру Kyiv Сlassic.

Відомий артист підкорив Кувейт українською музикою: яскраві фото і відео

Євген Хмара виступив у Кувейті (фото: прес-служба артиста)

Також Хмара вразив своєю грою присутніх на дипломатичному прийомі, де виконав гімн України, Кувейту, а також свої авторські композиції.

The National Anthem of Ukraine performed by Yevheni Khmara and Kateryna Vovchuk Ukraine Unity Day - Diplomatic Reception The State of Kuwait

Опубліковано Tawfik Al Joundi Четвер, 23 січня 2020 р.

Євген Хмара виступив у Кувейті

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