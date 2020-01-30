Известный артист покорил Кувейт украинской музыкой: яркие фото и видео

Во время дней Украины в Кувейте известный композитор и пианист Евгений Хмара выступил с рядом перформансов в рамках культурно-политических мероприятий.

Евгений Хмара выступил в Кувейте (фото: пресс-служба артиста)

Виртуоз, обладатель Голливудской премии импровизаторов имел честь стать представителем современной украинской культуры, даря свое творчество для местной политической и культурной элиты, а также украинской диаспоры.

Евгений Хмара выступил в Кувейте (фото: пресс-служба артиста)

В рамках недели Украины в Кувейте Евгений Хмара провел ряд концертов для студентов и представителей музыкального института Higher Institute of Musical Arts, сыграл на открытии фэшн-шоу для местной элиты и представителей украинской диаспоры, выступил в театре Abdul Hussain Abdul Ridha Salmiya Theater в качестве специального гостя на концерте украинской симфонического оркестра Kyiv Сlassic.

Евгений Хмара выступил в Кувейте (фото: пресс-служба артиста)

Также Хмара поразил своей игрой присутствующих на дипломатическом приеме, где исполнил гимн Украины, Кувейта, а также свои авторские композиции.

Евгений Хмара выступил в Кувейте