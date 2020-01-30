Відомий артист підкорив Кувейт українською музикою: яскраві фото і відео

Під час днів України в Кувейті відомий композитор і піаніст Євген Хмара виступив з низкою перформансів у рамках культурно-політичних заходів.

Євген Хмара виступив у Кувейті (фото: прес-служба артиста)

Віртуоз, володар Голлівудської премії імпровізаторів мав честь стати представником сучасної української культури, даруючи свою творчість для місцевої політичної та культурної еліти, а також української діаспори.

Євген Хмара виступив у Кувейті (фото: прес-служба артиста)

У рамках тижня України в Кувейті Євген Хмара провів низку концертів для студентів і представників музичного інституту Higher Institute of Musical Arts, зіграв на відкриття фешн-шоу для місцевої еліти та представників української діаспори, виступив у театрі Abdul Hussain Abdul Ridha Salmiya Theater в якості спеціального гостя на концерті української симфонічного оркестру Kyiv Сlassic.

Євген Хмара виступив у Кувейті (фото: прес-служба артиста)

Також Хмара вразив своєю грою присутніх на дипломатичному прийомі, де виконав гімн України, Кувейту, а також свої авторські композиції.

Євген Хмара виступив у Кувейті