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Известный футболист завел странного питомца (видео)

STYLERЖизнь    08.06.2020 - 22:08
Известный футболист завел странного питомца (видео)
Александр Шовковский (фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi)

Александр Шовковский показал своего нового питомца

Александр Шовковский очень любит зверей, у него дома есть кот и попугай. Сейчас бывший вратарь киевского "Динамо" показал своим фоловерам в Instagram нового питомца, которым оказался ежик необычного белого цвета.

"Колючая нежность", – подписал совместное фото со своим новым питомцем Шовковский.

Известный футболист завел странного питомца (видео)

Известный футболист завел странного питомца (видео)

Александр Шовковский показал своего нового питомца (фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi)

Стоит отметить, что ежик уже успел подружиться с котом. Животные едят даже из одной тарелки. Это можно увидеть на видео.

Александр Шовковский показал своего нового питомца (видео: YouTube)

Известный футболист завел странного питомца (видео)

Александр Шовковский показал своего нового питомца (фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi)

Пользователи сети также прокомментировали это.

  • Кажется, что он и не колючий вовсе;
  • Колючка также может быть милой;
  • Какой красивый ежик;
  • Милота;
  • Какой же он милый;
  • Красивый и ежик тоже;
  • Альбиносик? Ручной совсем.

Известный футболист завел странного питомца (видео)

Известный футболист завел странного питомца (видео)

Известный футболист завел странного питомца (видео)

Скриншоты с Instagram

Напомним, украинские зоологи рассказали об открытии нового вида животных. Ранее они не были известны науке. Речь идет о трохете - виде пиявок. Эксперты предложили, чтобы их внесли в Красную книгу Украины.

Новая трохета была обнаружена в двух реках на территории Ялты перед оккупацией Россией Крыма. Пиявку назвали в честь французского врача и энтомолога Рафаэля Бланшара, который работал на полуострове в конце 19 века и отыскал ее, но так и не смог доказать отличие от других ее "родственников".

Ранее мы писали о том, что Чернобыльская зона восстанавливается после серии затяжных пожаров.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины животныефутболист
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