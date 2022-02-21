Телестилист Ильяс Сахтара: "зачем рассказывать человеку, как ему одеваться, если он тебя не спрашивал?"

Ильяс, вы - бессменный ведущий проекта "Місія: краса". Когда речь заходит о вас, участники и коллеги всегда о вас хорошо отзываются. Благодаря чему получается располагать к себе окружающих?

Наверно, все-таки, отсутствие желания понравиться. Знаете, такое бешеное и безудержное. Сейчас оно еще очень преувеличено из-за соцсетей, где многие пытаются набрать как можно больше лайков.

Не знаю, ваш вопрос надо задавать Господу Богу и моим родителям. Наверно, в моем случае - это искренность и открытость. Я не боюсь быть смешным, глупым, по крайней мере, последние семь лет, когда я начал больше узнавать себя.

Ильяс Сахтара (фото: канал "Украина")

И как вам сказать… Все-таки хорошим быть приятнее, чем плохим. И хорошие эмоции носить с собой легче, чем плохие - они тяжелые, колются и иногда очень плохо пахнут. А хорошие как коробочка с зефирками. Ее легче носить, чем мешок с дерьмом. Извините за выражение.

Мне многие говорят, какой я в жизни, такой и на экране. Потому что я не вижу смысла во что-то играть. Ну во что мне играть? Хотя есть глупый стереотип, что все стилисты - брезгливые неженки, которые падают в обморок при виде какой-то странной вещи на человеке.

К сожалению, такое представление о стилистах очень часто можно услышать...

Это не моя история. Я не зря уже больше 10 лет работаю с психологами и очень не люблю, когда меня начинают воспринимать через подобный стереотип. "Ой, Ильяс, я, наверно, плохо одета?" - "Господи, если вам комфортно, зачем волноваться?"

Я никогда не скажу: "У тебя такой невзрачный плащ" или "Тебе не подходит эта обувь". Я никогда не лезу к людям со своими советами.

Есть хорошее выражение - "нельзя людям причинять добро". Ты известный стилист или дизайнер, тебя все знают - отлично. Но зачем рассказывать человеку, как ему одеваться, если он тебя не спрашивал? Я считаю, что нельзя этого делать.

Ильяс Сахтара (фото: канал "Украина")

А если вы увидели на ком-то очень стильную вещь?

Я серотонино-зависимый человек и поэтому если вижу, что у кого-то красивые кроссовки или что-то прикольное в образе, то обязательно об этом скажу. А если человек надел какую-то ужасную вещь, я, естественно, молча отмечу, но не буду делать заметку в "Вечернем Киеве": "Какой ужас! Вы бы только видели, что он на себя надел. Я до сих пор пью валидол!"

И за счет таких высказываний самоутверждаться, втаптывая другого человека в грязь. А сам якобы такой молодец: увидел, ткнул пальцем, написал у себя на странице. Вот это вообще не моя история. И никогда ею не была.

Ильяс Сахтара (фото: канал "Украина")

Как вы относитесь к переменам, которых сегодня предостаточно?

Бывают такие моменты, когда ты просто должен плыть по течению - и это нормально. У нас, слава богу, прошел очень странный период, когда людям навязывали тренинги личностного роста, поиск лучшей версии себя, НЛП-практики. Короче говоря, бред сивой кобылы.

Я считаю, что суть жизни находится в моменте. Если ты сейчас не в состоянии его увидеть и кайфовать от того, что дает тебе жизнь, то никакой тренинг не спасет и дальше двигаться будет очень пресно.

Мне лично помогает фраза, которую однажды сказала одна умная женщина и моя подруга: "Когда ты не можешь изменить ситуацию - поменяй отношение к ней. Либо займи место в первом ряду и наблюдай".

Ильяс Сахтара и Ирина Фролова (фото: канал "Украина")