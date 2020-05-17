Известный украинский спортсмен впал в кому: нужна помощь

Сергей Мясоедов впал в кому после того как 16 мая неудачно упал с велосипеда. В Запорожье 25-летний украинский баскетболист, данкер и участник Матча звезд Суперлиги обратился в больницу из-за сильной боли в ключице. Но уже в самом медучреждении ему стало плохо, и он впал в кому.

По словам врачей, у известного украинского спортсмена образовалась внутричерепная гематома. Ему сделали операцию и сейчас он находится в очень тяжелом состоянии.

Сергей Мясоедов (фото: fbu.ua)

Президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Елькинсон рассказал, что в воскресенье, 17 мая, Мясоедову сделали компьютерную томографию. Анализы показали, что гематома осталась на прежнем уровне.

Состояние спортсмена будет зависеть от ближайших дней. Он находится в хороших условиях, поскольку помогает руководство города. Врачи надеются, что молодой организм Сергея справится.

Стоит отметить, что Сергей Мясоедов по прозвищу "Комар" в Высшей баскетбольной лиге Украины выступал за "Запорожье-2", "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург".

Федерация баскетбола Украины просит неравнодушных поддержать борьбу за жизнь Сергея.

Карты для помощи:

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Еременко Евгений Олегович

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Кравченко Егор Александрович

Скриншот с fbu.ua

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