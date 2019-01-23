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"Как хрустальную вазу": девушка Розенко показала, как министр везет ее на работу

STYLERЖизнь    23.01.2019 - 17:12
"Как хрустальную вазу": девушка Розенко показала, как министр везет ее на работу
Коллаж: РБК-Украина

У телеведущей повреждена нога и пока она передвигается с помощью костылей

Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая состоит в отношениях с вице-премьером Украины Павлом Розенко, показала, как едет на работу. Новые фотографии она выложила на своей странице в Instagram.

"Когда принц везет на работу как принцессу - как хрустальную вазу", - отметила телеведущая в подписи к фотографиям, которая недавно перенесла операцию на ноге.

&quot;Как хрустальную вазу&quot;: девушка Розенко показала, как министр везет ее на работу&quot;Как хрустальную вазу&quot;: девушка Розенко показала, как министр везет ее на работу&quot;Как хрустальную вазу&quot;: девушка Розенко показала, как министр везет ее на работу

Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Пользователи сети также прокомментировали пост Лебедь.

"Бриллиантовая нога", - написала lori38015.

"Шикарное фото прям улыбнуло. Хорошего вам дня и мега крутого настроения", - отметила angel.zagadochnyj.

&quot;Как хрустальную вазу&quot;: девушка Розенко показала, как министр везет ее на работу

Скриншот с Instagram

"Эх, как здорово, когда забота! Пусть все будет хорошо", - прокомментировала arinaslastenkova.

Напомним, что ведущая проекта "Аферисты в сетях" после отпуска вернулась домой на костылях. Она сломала ногу, катаясь на лыжах. После этого она попала в больницу, где ей сделали операцию на ноге.

Ранее, Елена-Кристина Лебедь рассказала, как провела новогодние праздники вместе с любимым во Львове. Она также сопроводила свой рассказ забавными фотографиями с Розенко и в живописных уголках Львова.

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