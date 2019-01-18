Девушка министра Розенко перенесла операцию: что известно

Коллаж РБК-Украина

Девушка рассказала, что стало причиной ее обращения к медикам

Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая недавно призналась, что состоит в отношениях с вице-премьером Украины Павлом Розенко, перенесла операцию и рассказала о своем самочувствии. Небольшое видео появилось на ее странице в Instagram.

Известно, что ведущая проекта "Аферисты в сетях" после отпуска с любимым вернулась домой на костылях, так как сломала ногу, катаясь на лыжах. А вчера она сообщила, что попала в больницу.

Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Для поклонников Елена-Кристина Лебедь записала видео, но вместо своего изображения добавила мультяшную, так как после бессонной ночи у нее отекло лицо, и она не захотела показывать его фанатам.

"Спасибо всем, кто спрашивал. Все нормально. Просто слегка поломалась система функционирования. Надеюсь, что после операции буду, как минимум, танцевать", - обратилась телеведущая к своим поклонникам.

Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Она отметила, что записала видео сразу после операции и поблагодарила всех, кто пожелал ей удачи.

"20 минут после операции: полет нормальный. Но холодно – трындец! Спасибо всем, кто пожелал удачи", - рассказала Лебедь.

Поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления и написали много ободряющих слов, так как ждут ее возвращение в передачу "Аферисты в сетях".

Скриншот комментариев (instagram.com/elena_kristina_lebed)

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