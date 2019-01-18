Известная российская певица экстренно госпитализирована

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Артистка отдыхала на горнолыжном курорте

Известная российская певица, лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, которая находится в базе данных сайта "Миротворец", была экстренно госпитализирована во Франции. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Instagram Арбениной.

Во Франции Диана Арбенина находилась на отдыхе, на одном из горнолыжных курортов. По словам певицы, именно ее увлечение лыжами стало причиной госпитализации. Однако о каких проблемах со здоровьем идет речь, Арбенина решила не уточнять.

"Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. У каждого должно быть хоть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне", – цитируют слова Арбениной СМИ.

Также артистка похвалила работу французских врачей и порекомендовала своим поклонникам беречь друг друга.

"Франция хорошая страна, не даром ее люблю. А французские врачи — это конечно сила. Берегите себя", — отметила певица.

Фото: Диана Арбенина (instagram.com/d_arbenina_official)

Фанаты певицы предположили, что Диана Арбенина неудачно покаталась на лыжах и при падении получила травму. Они пожелали ей скорейшего выздоровления.

Позднее видео было удалено со страницы Дианы Арбениной.

Напомним, ранее мы писали о том, что дочь Майкла Джексона слегла в больницу.

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