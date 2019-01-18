Відома російська співачка екстрено госпіталізована

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Артистка відпочивала на гірськолижному курорті

Відома російська співачка, лідер групи "Нічні снайпери" Діана Арбеніна, яка знаходиться в базі даних сайту "Миротворець", була екстрено госпіталізована у Франції. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на Instagram Арбеніної.

У Франції Діана Арбеніна перебувала на відпочинку, на одному з гірськолижних курортів. За словами співачки, саме її захоплення лижами стало причиною госпіталізації. Однак про які саме проблеми зі здоров'ям йде мова, Арбеніна вирішила не уточнювати.

"Ви не лякайтеся, зі мною все в порядку. Я просто перебуваю у французькій лікарні, тому що дуже люблю кататися на лижах. У кожного має бути хоч трохи божевілля. Це безумство є і в мені", – цитують слова Арбеніної ЗМІ.

Також артистка похвалила роботу французьких лікарів і порекомендувала своїм шанувальникам берегти один одного.

"Франція гарна країна, не дарма її люблю. А французькі лікарі — це звичайно сила. Бережіть себе", — зазначила співачка.

Фото: Діана Арбеніна (instagram.com/d_arbenina_official)

Фанати співачки припустили, що Діана Арбеніна невдало покаталася на лижах і при падінні отримала травму. Вони побажали їй якнайшвидшого одужання.

Пізніше відео було видалено зі сторінки Діани Арбеніної.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дочка Майкла Джексона злягла в лікарню.

А також розповідали про те, що відомій російській співачці загрожує втрата зору через рідкісну хворобу.