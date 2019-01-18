ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Відома російська співачка екстрено госпіталізована

STYLERПерсона    18.01.2019 - 10:33
Відома російська співачка екстрено госпіталізована
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Артистка відпочивала на гірськолижному курорті

Відома російська співачка, лідер групи "Нічні снайпери" Діана Арбеніна, яка знаходиться в базі даних сайту "Миротворець", була екстрено госпіталізована у Франції. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на Instagram Арбеніної.

У Франції Діана Арбеніна перебувала на відпочинку, на одному з гірськолижних курортів. За словами співачки, саме її захоплення лижами стало причиною госпіталізації. Однак про які саме проблеми зі здоров'ям йде мова, Арбеніна вирішила не уточнювати.

"Ви не лякайтеся, зі мною все в порядку. Я просто перебуваю у французькій лікарні, тому що дуже люблю кататися на лижах. У кожного має бути хоч трохи божевілля. Це безумство є і в мені", – цитують слова Арбеніної ЗМІ.

Також артистка похвалила роботу французьких лікарів і порекомендувала своїм шанувальникам берегти один одного.

"Франція гарна країна, не дарма її люблю. А французькі лікарі — це звичайно сила. Бережіть себе", — зазначила співачка.

Відома російська співачка екстрено госпіталізована

Фото: Діана Арбеніна (instagram.com/d_arbenina_official)

Фанати співачки припустили, що Діана Арбеніна невдало покаталася на лижах і при падінні отримала травму. Вони побажали їй якнайшвидшого одужання.

Пізніше відео було видалено зі сторінки Діани Арбеніної.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дочка Майкла Джексона злягла в лікарню.

А також розповідали про те, що відомій російській співачці загрожує втрата зору через рідкісну хворобу.

Футболіста Марадону госпіталізували "Невелика проблема": стало відомо про самопочуття Лоліти Мілявської
Новини України госпитализацияроссийские артисты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся