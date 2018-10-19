"Всем нравилось": российская певица из базы "Миротворца" соскучилась по Украине

Фото: коллаж РБК-Украина

"Если кто-то из музыкантов будет говорить, что им не понравилось в Украине - заканчивай сразу интервью, тебе врут", - заявила Арбенина

Российская певица из рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, которая поддерживала агрессивную политику президента РФ Владимира Путина и много гастролировала по временно оккупированному Крыму, призналась, что сильно соскучилась по Украине. Об этом она заявила в интервью программе "А поговорить?", передает replyua.net.

Она пожаловалась, что в связи с запретом выступать в Украине ее группа много потеряла.

"Не, я в Украине не была. Меня туда не пускают. Даже не знаю, почему. Хотели там сделать концерт, но сказали, что меня не пустят в страну - я на сайте какого-то "Миротворца", - рассказала певица.

Также она отметила, что сильно тоскует по турам в Украине.

"Если кто-то из музыкантов будет говорить, что им не понравилось в Украине - заканчивай сразу интервью, тебе врут", - заявила Арбенина.

"В Украине всем нравилось, потому что это самый музыкальный народ, у них классная музыка, классная альтернатива. Они классно всех принимали, всех, без исключения", - добавила она.

Как сообщалось, ранее известный музыкант Андрей Макаревич выступил в защиту Дианы Арбениной, которую ранее преследовали в России за проукраинскую позицию, а теперь наконец оставили в покое.

Мы также писали о том, что продюсер украинской певицы LOBODA Нателла Крапивина представила клип для российской артистки, фронтвумен группы "Ночные Снайперы" Дианы Арбениной.

Напомним, что российская певица Юлия Чичерина, которая поддерживающая боевиков "ДНР" и "ЛНР", заявила, что на Донбассе живет множество русских людей, а Украина – это Россия.

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Видео: РБК-Украина