"Всім подобалося": російська співачка з бази "Миротворця" тужить за Україною

Фото: колаж РБК-Україна

"Якщо хтось з музикантів буде говорити, що їм не сподобалося в Україні - закінчуй відразу інтерв'ю, тобі брешуть", - заявила Арбеніна

Російська співачка з рок-групи "Нічні снайпери" Діана Арбеніна, яка підтримувала агресивну політику президента РФ Володимира Путіна та багато гастролювала по тимчасово окупованому Криму, зізналася, що дуже скучила по Україні. Про це вона заявила в інтерв'ю програмі "А поговорити?", передає replyua.net.

Вона поскаржилася, що у зв'язку із забороною виступати в Україні її група багато втратила.

"Ні, я в Україні не була. Мене туди не пускають. Навіть не знаю, чому. Хотіли там зробити концерт, але сказали, що мене не пустять в країну - я на сайті якогось "Миротворця", - розповіла співачка.

Також вона зазначила, що сильно сумує по турам в Україні.

"Якщо хтось з музикантів буде говорити, що їм не сподобалося в Україні - закінчуй відразу інтерв'ю, тобі брешуть", - заявила Арбеніна.

"В Україні всім подобалося, тому що це наймузичніший народ, у них класна музика, класна альтернатива. Вони класно всіх приймали, всіх, без винятку", - додала вона.

Як повідомлялося, раніше відомий музикант Андрій Макаревич виступив на захист Діани Арбеніної, яку раніше переслідували в Росії за проукраїнську позицію, а тепер нарешті залишили в спокої.

Ми також писали про те, що продюсер української співачки LOBODA Нателла Крапівіна представила кліп для російської артистки, фронтвумен гурту "Ночные Снайперы" Діани Арбеніної.

Нагадаємо, що російська співачка Юлія Чичеріна, яка підтримує бойовиків "ДНР" і "ЛНР", заявила, що на Донбасі живе безліч російських людей, а Україна – це Росія.

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Відео: РБК-Україна