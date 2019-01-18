Дівчина міністра Розенко перенесла операцію: що відомо

Колаж РБК-Україна

Дівчина розповіла, що стало причиною її звернення до медиків

Відома українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, яка нещодавно зізналася, що у неї стосунки з віце-прем'єром України Павлом Розенком, перенесла операцію і розповіла про своє самопочуття. Невелике відео з'явилося на її сторінці в Instagram.

Відомо, що ведуча проекту "Аферисти в мережі" після відпустки з коханим повернулася додому на милицях, так як зламала ногу, катаючись на лижах. А вчора вона повідомила, що потрапила в лікарню.

Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Для шанувальників Олена-Крістіна Лебідь записала відео, але замість свого зображення додала мультяшне, так як після безсонної ночі у неї набрякло обличчя, і вона не захотіла показувати його фанатам.

"Спасибі всім, хто питав. Все нормально. Просто злегка поламалася система функціонування. Сподіваюся, що після операції буду, як мінімум, танцювати", - телеведуча звернулася до своїх прихильників.

Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Вона зазначила, що записала відео відразу після операції і подякувала всім, хто побажав їй вдачі.

"20 хвилин після операції: політ нормальний. Але холодно – триндець! Спасибі всім, хто побажав удачі", - розповіла Лебідь.

Шанувальники побажали їй якнайшвидшого одужання і написали багато підбадьорливих слів, так як чекають її повернення в передачу "Аферисти в мережах".

Скріншот комментарів (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відома російська рок-співачка була екстрено госпіталізована у Франції.

А також ми повідомляли про те, що відомій російській співачці загрожує сліпота.