"Как работает ваша помощь": в сети появилось красочное видео уничтожения техники боевиков (видео)

Иллюстративное фото: mil.gov.ua

Бойцы ООС уничтожили технику оккупантов на Донбассе

Бойцы ООС на Донбассе показали, как "работает помощь" украинцев на примере уничтожения техники террористов. Об этом говорится на странице "Повернись живим" в Facebook.

"Это видео о том, как работает ваша помощь. Это до оглашения ныне действующего так называемого "хлебного перемирья", на передовой под Донецком "минусовалась" вражеская техника", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Технику террористов, по информации журналистов, удалось уничтожить благодаря коптеру, который был куплен на средства волонтеров.

"Точное попадание в мишень, и здесь в том числе, зависело от корректировки с воздуха. Коптер, с которого велась съемка, собственно, и скорректировала огонь. Ее мы приобрели на средства, которые передали вы", - подчеркивается в тексте сообщения.

Видео: уничтожение техники боевиков (facebook.com/backandalive)

Напомним, известная украинская волонтер Наталья Юсупова сделала публикацию на своей странице в Facebook, где попросила небезразличных граждан о помощи украинским военным.

Ранее Юсупова остро высказалась о моральных ценностях и коррупции при ДТП в Украине.

Также Наталья Юсупова вспомнила, как начала заниматься волонтерством (фото).

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