"Як працює ваша допомога": у мережі з'явилося яскраве відео знищення техніки бойовиків (відео)

Ілюстративне фото: mil.gov.ua

Бійці ООС знищили техніку окупантів на Донбасі

Бійці ООС на Донбасі показали, як "працює допомога" українців на прикладі знищення техніки терористів. Про це йдеться на сторінці "Повернись живою" Facebook.

"Це відео про те, як працює ваша допомога. Це до оголошення чинного так званого "хлібного перемир'я", на передовій під Донецьком "минусовалася" ворожа техніка", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Техніку терористів, за інформацією журналістів, вдалося знищити завдяки коптеру, який був куплений на кошти волонтерів.

"Точне попадання в мішень, і тут у тому числі, залежало від коригування з повітря. Коптер, з якого велася зйомка, власне, і скоригував вогонь. Його ми придбали на кошти, які ви передали", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Відео: знищення техніки бойовиків (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, відома українська волонтер Наталія Юсупова зробила публікацію на своїй сторінці в Facebook, де попросила небайдужих громадян про надання допомогу українським військовим.

Раніше Юсупова гостро висловилася про моральні цінності та корупцію при ДТП в Україні.

Також Наталія Юсупова згадала, як почала займатися волонтерством (фото).

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