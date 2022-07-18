"Как они заботятся друг о друге": Леся Никитюк поделилась милыми фото с детками-переселенцами

Леся Никитюк показала милые фото с детками-переселенцами, которых принимала в центре приема в школе Хмельницкого, что когда-то закончила сама. Многие из семей остались в Хмельницком, к ним и наведалась телезвезда.
Кадрами ведущая поделилась в Instagram.
За время существования центра, здесь удалось разместить в помещении начальной школы почти 3000 вынужденных переселенцев! 320 детей и 84 животных.
"Много семей осталось жить в Хмельницком и области... У них все хорошо. Мужчины устроились на работу, мамы воспитывают детей. Старшие детки растут и помогают родителям ухаживать за младшими...
Вы бы знали как это мило, как они заботятся друг о друге, меняют памперсы... И не морщатся, делятся игрушками, лезут на соседскую черешню, чтобы нарвать ее своему братику или сестричке", - написала звезда.
А недавно в одной семье из Чаплинки родился мальчик. Назвали его Богдан, он шестой ребенок в семье!
"А так как родился он на Хмельнитчине, его смело можно называть Богдан Хмельницкий", - пошутила ведущая.
Украинцы в соцсетях искренне благодарят Лесю за то, что она делает для людей. Вот что пишут под ее постом:
Ранее Леся Никитюк рассказала про икону, которую держит в холодильнике в качестве оберега.
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