Какая красотка: дочь Елены Кравец "взорвала" сеть фотографиями

Девушка порадовала подписчиков новыми фото
Дочь Елены Кравец Маша показала две новые фотографии, которые она загрузила на свою страницу в Instagram. При этом данные фото очень порадовали ее подписчиков.
На новых фото Маша позирует в оранжевых штанах, в которые заправлена белая футболка с рисунком. Она также надела клетчатое пальто.
Дочь Елены Кравец Маша (фото: instagram.com/ma_kravets)
Под фото 16-летняя Мария поблагодарила своих подписчиков, которых уже стало 10 тысяч.
Пользователи сети прокомментировали ее фотографии.
Напомним, что актриса студии "95 квартал" Елена Кравец рассказала, почему Маша живет отдельно. Она отметила, что в их большой семье стоял жилищный вопрос и у нее появилась мысль, чтобы Мария жила отдельно.
Ранее сообщалось о том, что Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек. Актриса также рассказала о характере малышей и своих методах воспитания.
Мы также писали о том, что старшая дочь Елены Кравец Мария перестала вести активную жизнь в Instagram и это заставило ее поклонников поволноваться. Стоит отметить, что подписчики всегда позитивно комментировали публикации Маши и отмечали ее красоту.