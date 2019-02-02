Какая весна ждет украинцев: сурок Тимка дал прогноз

Харьковского сурка разбудили и заставили искать свою тень

В День сурка, 2 февраля, традиционно разбудили и вытащили из норы харьковского сурка Тимку III, который сделал свой прогноз погоды на весну. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Харьковский сурок Тимка – уже третий в династии сурков, которые обитают на биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина в поселке Гайдары, Змиевского района.

Отмечается, что Тимка III, после того, как его разбудили, не увидел своей тени. А это значит, что весна в этом году будет ранней и солнечной. А вот сотрудница университета Надежда Токарская растолковала предсказания сурка менее оптимистично.

"Весна наступит, но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле", - объяснила Токарская.

Сурок Тимка III сменил в прошлом году на посту своего предшественника и отца – Тимку II. Он предсказывал погоду на протяжении 7 лет, после чего отправился на покой. Его также попросили предсказать в 2017 году ситуацию с безвизовым режимом.

Еще одного сурка – львовянку Марусю, планируют разбудить и вытащить из норы 15 февраля, в день Сретения Господнего.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали неутешительный прогноз на весну.

А также рассказывали о том, какие традиции и обычаи есть в День сурка.