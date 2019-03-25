Какая война? Укрзализныця вляпалась в громкий скандал из-за военных

Укрзализыця попала в громкий скандал из-за сотрудницы компании, которая сказала, что в Украине нет войны. Об этом написал в Facebook Тим Златкин.

Журналист и известный волонтер попытался разобраться, почему на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве не работают кассы для военнослужащих.

Он спросил у женщины по фамилии Бурлака: "У нас что, война в стране закончилась?" На что дежурная по вокзалу ему с ухмылкой ответила: "Какая война? У нас разве война? Спросите у Президента!"

Златкин также сообщил, что книгу жалоб ему отказались предоставить, тогда он оставил заявку на горячей линии Укрзализныци.

Пользователи сети в шоке от подобного инцидента.

"Сколько таких вокруг..."

"Тоже зайду и напомню о войне";

"Они должны работать, но не работали? Это неоднократно?

И время?"

Напомним, ранее Укрзализныця угодила в скандал после того, как в сети показали фото кучи мусора и угля в багажном отделении вагона поезда сообщением Мариуполь - Львов.

Также мы писали, что неадекватный пассажир избил стюарда поезда "Интерсити". В результате инцидента молодой сотрудник Укрзализныци получил повреждения лица, его госпитализировали.