Какие молитвы прочитать на Вознесение, чтобы в семье были счастье и достаток

Молитвы на Вознесение Господне 2020 (иллюстративное фото: freepik.com)

Вознесение Господне празднуется в Украине на сороковой день после Пасхи

Вознесение Господне в Украине православные христиане отмечают на 40-й день после Пасхи, и в 2020 году дата приходится на 28 мая. Этот большой двунадесятый праздник посвящен ключевым событиям евангельской истории и знаменует момент, когда Господь вознесся к небесам и как сын человеческий сел одесную Бога.

В церквях в этот день проводятся праздничные литургии, которые украинцам в условиях пандемии рекомендуют смотреть онлайн. Какие молитвы на Вознесение стоит прочитать верующим дома, расскажет Styler.

Молитва на Вознесение Господне

Боже, Твой Сын сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и жизни вечной с Ним в небе. Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.

Величание на праздник Вознесение Господне

Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем Еже на небеса, с Пречистою Твоею плотию,

Божественное Вознесение.

Тропарь на Вознесения Господне

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

Кондак Вознесения Господне

Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив Небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.

Эти молитвы на Вознесение рекомендуют читать утром перед трапезой, при этом лучше зажечь свечу. Верят, что такие молитвы в этот праздник призывают крепкое здоровье всем членам семьи и достаток в дом.

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Автор: Styler