Які молитви прочитати на Вознесіння, щоб у сім'ї були щастя і достаток

Молитви на Вознесіння Господнє 2020 (ілюстративне фото: freepik.com)

Вознесіння Господнє святкується в Україні на сороковий день після Великодня

Вознесіння Господнє в Україні православні християни відзначають на 40-й день після Великодня, і в 2020 році дата припадає на 28 травня. Це велике дванадесяте свято присвячене ключовим подіям євангельської історії та знаменує момент, коли Господь вознісся до небес і як син людський сів по правиці Бога.

У церквах у цей день проводяться святкові літургії, які українцям в умовах пандемії рекомендують дивитися онлайн. Які молитви на Вознесіння варто прочитати віруючим вдома, розповість Styler.

Молитва на Вознесіння Господнє

Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.

Величання на свято Вознесіння Господнє

Величаємо Тя, Живодавче Христе, і почитаємо Еже на небеса з Пречистою Твоєю плоттю,

Божественне Вознесіння.

Тропар на Вознесіння Господнє

Вознісся єси у славі, Христе Боже наш, радість сотворивий учнем, обітницею Святого Духа, сповіщених їм колишнім благословенням, бо Ти єси Син Божий, Визволитель світу.

Кондак Вознесіння Господнє

Яко про нас виконавши смотріння, і як на землі, з'єднавши з Небесним, вознісся єси у славі, Христе Боже наш, нікакоже отлучаясь, але перебуваючи невідступний, і кликав люблячим Тя: Аз есмь із вами, і ніктоже на ви.

Ці молитви на Вознесіння рекомендують читати вранці перед трапезою, при цьому краще запалити свічку. Вірять, що такі молитви у цей свято прикликають міцне здоров'я для всіх членів родини та достаток у дім.

Раніше ми розповідали, яка коротка молитва на Вознесіння допоможе спокутувати всі гріхи.

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Автор: Styler