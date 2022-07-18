Какие вечерние привычки на самом деле портят сон: не делайте так

Иногда человек непреднамеренно ухудшает свое состояние привычными вещами, особенно, когда речь идет о сне.

Какие привычки ухудшают сон

Дела перед сном

Далеко не всем удается в течение дня справиться со всеми делами. Поэтому случается, что люди пытаются компенсировать это вечером и ночью.

Например, за последние 30 минут до сна люди могут составлять списки заданий или отвечать на рабочие сообщения. Это повышает уровень возбуждения и ухудшает засыпание и общее качество отдыха.

Алкоголь перед сном

В частности, когда алкоголь расщепляется, он превращается в химическое вещество, которое влияет на центры сна в мозге и препятствует глубокой и быстрой фазам сна, из-за чего ночь будет беспокойной, возможны частые пробуждения

Эксперты советуют не употреблять спиртное хотя бы за 3-4 часа до сна.

Гаджеты

Современному человеку трудно удержаться от соблазна вечером полистать ленту новостей на телефоне. Однако, такая повседневная привычка может навредить.

"Я прошу всех моих пациентов "выйти из техники в 22:00", в идеале - не пользоваться гаджетами за 1-2 часа до сна. Чтение гораздо больше способствует сну, чем взаимодействие со смартфоном", - рассказал доктор Алекс Димитрио, специализирующийся на медицине сна и психиатрии.

Вечерние тренировки

Специалисты советуют избегать интенсивных физических упражнений хотя бы за 90 минут до сна.

Стоит избегать упражнений, которые заставляют потеть за час до сна. Лучше отдавать предпочтение вечерним прогулкам, пилатесу и йоге. Это должны быть тренировки, которые сосредоточены на ослаблении мышечного напряжения.

Отсутствие отдыха

Хороший сон требует подготовки, нужно создать собственное расписание отдыха и вечерней рутины. Нужно сосредоточиться на расслаблении, чтобы и тело, и ум смогли восстановиться ночью.

Можно попробовать взять за привычку ложиться примерно в одно и то же время. Это восстановит цикл сна.

Сладости

Лучше избегать тех сладостей, которые быстро поднимают уровень сахара в крови перед сном. Через это могут быть тревожные сны и частые подъемы. Если хочется чем-то перекусить вечером, то лучше выбирать продукты с низким гликемическим индексом.

Можно есть крупы, зеленые овощи, ягоды, киви, сливы, яблоки, абрикосы и персики.

Высокая температура воздуха

Чтобы быстрее заснуть, мозг и тело должны почувствовать небольшое снижение температуры. Нужно проветривать спальню вечером и впустить немного свежего и прохладного воздуха.

Длительное пребывание в постели

Многие люди, у которых проблемы со сном, уделяют слишком много времени попыткам выспаться. Однако, это еще больше усложняет сон, ведь мозг будет ассоциировать кровать с беспокойством и раздражением.

Офис

Важно помнить, если человек превратили свою спальню в рабочую зону, то шансы на бессонные ночи растут.

Таким образом она создает ассоциацию с состоянием активности. Кровать должна быть сигналом ко сну.