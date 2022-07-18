Які вечірні звички насправді псують сон: не робіть так

Інколи людина ненавмисно погіршує свій стан звичними речами, особливо, коли йдеться про сон.

Які звички погіршують сон

Справи перед сном

Далеко не всім вдається упродовж дня впоратись з усіма справами. Тому трапляється, що люди намагаються компенсувати це ввечері та вночі.

Наприклад, за останні 30 хвилин до сну люди можуть складати списки завдань чи відповідати на робочі повідомлення. Це підвищує рівень збудження та погіршує засинання та загальну якість відпочинку.

Алкоголь перед сном

Зокрема, коли алкоголь розщеплюється, він перетворюється на хімічну речовину, яка впливає на центри сну в мозку та перешкоджає глибокій та швидкій фазам сну, через що ніч буде неспокійною, можливі часті пробудження

Експерти радять не вживати спиртне хоча б за 3-4 години до сну.

Гаджети

Сучасній людині важко втриматись від спокуси ввечері погортати стрічку новин на телефоні. Однак, така повсякденна звичка може зашкодити.

"Я прошу всіх моїх пацієнтів "вийти з техніки о 22:00", в ідеалі - не користуватись гаджетами за 1-2 години до сну. Читання набагато більше сприяє сну, ніж взаємодія зі смартфоном", - розповів доктор Алекс Дімітріо, який спеціалізується на медицині сну та психіатрії.

Вечірні тренування

Фахівці радять уникати інтенсивних фізичних вправ хоча б за 90 хвилин до сну.

Варто уникати вправ, які змушують пітніти за годину до сну. Краще надавати перевагу вечірнім прогулянкам, пілатесу та йозі. Це мають бути тренування, які зосереджені на послабленні м'язової напруги.

Відсутність відпочинку

Хороший сон вимагає підготовки, потрібно створити власний розклад відпочинку та вечірньої рутини. Потрібно радить зосередитись на розслабленні, щоб і тіло, і розум змогли відновитись вночі.

Можна спробувати взяти за звичку лягати приблизно в один і той же час. Це відновить циклу сну.

Солодощі

Краще уникати тих смаколиків, які швидко підіймають рівень цукру в крові перед сном. Через це можуть бути тривожні сни та часті підйоми. Якщо ж хочеться чимось перекусити ввечері, то краще обирати продукти з низьким глікемічним індексом.

Можна їсти крупи, зелені овочі, ягоди, ківі, сливи, яблука, абрикоси та персики.

Висока температура повітря

Щоб швидше заснути, мозок та тіло мають відчути невелике зниження температури. Потрібно провітрювати спальню ввечері та впустити трохи свіжого і прохолодного повітря.

Тривале перебування у ліжку

Багато людей, у яких проблеми зі сном, приділяють надто багато часу спробам виспатись. Однак, це ще більше ускладнює сон, адже мозок буде асоціювати ліжко з неспокоєм та роздратуванням.

Офіс

Важливо пам'ятати, якщо людина перетворили свою спальню у робочу зону, то шанси на безсонні ночі зростають.

Таким чином вона створює асоціацію зі станом активності. Ліжко має бути сигналом до сну.