С какими симптомами COVID-19 в Украине госпитализируют в первую очередь

Коронавирус продолжает бушевать в Украине и часть инфицированных нуждается в госпитализации. По протоколам МОЗ в первую очередь в больницу нужно забирать тех больных, у которых есть одышка, низкая сатурация и сопутствующие заболевания.

Как рассказала главный врач Киевской клинической больницы № 4 Татьяна Мостепан, в Минздраве уже есть четкие протоколы лечения пациентов с легкой формой коронавируса, а также с тяжелым течением болезни. Об этом она сообщила в интервью для издания "Главком".

"Мы понимаем, что боремся не с вирусом COVID-19, потому что сегодня от него нет специфической терапии. Но все те пациенты, которые попадают в больницу со средней степенью тяжести, а также с тяжелым течением заболевания, они к тому же имеют декомпенсированные сопутствующие патологии. Поэтому обязательно, опираясь на протокол МОЗ, основная задача — не допустить осложнений тех заболеваний, которые в них уже проявились, потому что их спровоцировал COVID-19", - объяснила Мостепан.

Она добавила, что по протоколам Минздрава госпитализация пациентов с подозрением или уже с подтвержденным диагнозом COVID-19 происходит по медицинским показаниям, а именно:

Ускоренное дыхание менее 10, или более 30 дыхательных движений в минуту.

Сатурация ниже 92%

Нарушение сознания

Наличие сопутствующих патологий (Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, почечная недостаточность и другие)

Напомним, ранее мы писали о том, что коронавирус повреждает кровеносные сосуды большинства зараженных детей.

А также сообщали о том, что врач рассказала, как изменился коронавирус с начала эпидемии в Украине.