KAN Development первым в Украине создает собственную анимационную команду в ЖК

KAN Development создает экосистему, где соседи будут дружить

Как отмечают в компании, анимационная команда будет организовывать досуг жителей

Основой счастья каждого человека является возможность коммуникации. Дети намного легче коммуницируют между собой, взрослым же сложнее находить и заводить новых друзей. Сегодня сложно представить ситуацию, где соседи знают друг друга по имени и, тем более, проводят свой досуг вместе.

Украинский девелопер KAN Development решил изменить это и создавать в своих ЖК дружелюбную среду, где все здороваются, а соседи вместе устраивают пикники, играют в теннис или занимаются утренней йогой во дворе собственного дома. Как сообщают в компании, инициатива сработала – сейчас чаты по интересам давно перешагнули за десяток.

В компании рассказывают, что в комплексах от KAN работают собственные анимационные команды, которые помогают не только детям, но и взрослым дружить. Созданы не просто спортивные и детские площадки, создана экосистема, где соседи дружат.

После карантинного локдауна такой подход стал настоящим спасением для родителей, которые провели долгие месяцы без работающих садиков, кружков и спортивных секций.

Так, к примеру, в ЖК "Файна Таун" и "Республика" достаточно спуститься во двор и выбрать досуг по интересам для всей семьи. Программы всегда разнообразны: от поисковых квестов до мастер-классов мировых звезд по баскетболу и, обязательный гвоздь программы, - барбекю.

В ЖК "Тетрис Холл" анимационная команда KAN устраивает для жителей тематические вечеринки в просторном лобби у камина или на террасе на 100-метровой высоте. Всего минута лифтом и ты уже наслаждаешься лучшими авторскими коктейлями и фееричными шоу с видом на центр Киева, пока дети играют в детской комнате с няней.

В прошлую пятницу, например, жителей "Тетрис Холл" удивляли своим огненным шоу русалки и трио скрипачек "Gravity".

В компании считают, что сервис имеет большое значение, ведь сегодня уже никто не покупает просто квадратные метры, людям нужна комфортная среда обитания и высокое качество жизни.