В Казахстане обнаружили новый опасный вирус: хуже COVID-19

В Казахстане вспышка нового вируса (Коллаж РБК-Украина)

Медики утверждают, что новое заболевание - пневмония непонятного происхождения

В Казахстане зафиксировали вспышку заболевания, которое очень похоже на воспаление легких. Болезнь начала прогрессировать в стране в начале июня и затронула жителей нескольких провинций.

Медики отмечают, что от новой пневмонии непонятного происхождения смертность в разы выше, чем от COVID-19. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

"Смертность от этого заболевания гораздо выше, чем у нового коронавируса. Департаменты здравоохранения страны проводят сравнительные исследования вируса пневмонии, но пока не обнаружили вирус", - так по данным издания прокомментировали вспышку в посольстве КНР.

Очаги неизвестного заболевания были зафиксированы еще в начале июня в провинциях Атырау, Актобе и в городе Шимкент. Стоит отметить, что все населенные пункты находятся довольно далеко друг от друга. В трех разных местах было зафиксировано более 500 случаев новой пневмонии, и более 30 человек находится в критическом состоянии.

С начала 2020 года было зафиксировано 1772 случая смерти от пневмонии, 628 случаев – в июне. Жертвами стали не только жители Казахстана, а и граждане Китая.

В Казахстане, а также в посольстве КНР говорят о том, что люди болеют неизвестной пневмонией. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране ввели жесткий двухнедельный карантин. В мае были сняты все ограничения, но количество больных начало резко увеличиваться.

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