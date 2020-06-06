Каждый десятый украинец сможет получить субсидию: кому повезет

Субсидии в Украине с начала карантина могут получить все, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что в Минсоцполитики были внесены изменения, согласно которым все безработные, состоящие в центре занятости, могут получить субсидии. На текущий момент уровень безработицы составляет 13,7-15,4%, по данным Торгово-промышленной палаты Украины.

Как сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире канала "Украина 24", на сегодня субсидию на конец отопительного сезона получали почти 3,5 млн домохозяйств. Он также разъяснил процедуру определения суммы субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в период карантина.

"Понимая, что общие правила получения субсидий, основанные на изучении дохода за предыдущие 6 месяцев, в период карантина не должны и не могут работать, были внесены изменения еще в конце марта - постановлением правительства было принято решение, что для тех граждан, которые теряют работу, состоят в центре занятости как безработные, оформляют пособие по безработице для назначения субсидий, учитываются доходы в размере собственно пособия по безработице, которые они получают на сегодняшний момент", - отметил Музыченко.

Замглавы Минсоцполитики также рассказал тонкости процедуры получения субсидии от государства.

"Есть процедура изучения имущественного и материального положения получателя субсидий. Есть определенный срок, в который рассматриваются документы. Это 10 дней. Если решение предусматривает определенные обстоятельства, например, у человека две машины, две квартиры, но потерянный доход, это все должен определить инспектор. Между моментом обращения и непосредственно выплатами может пройти ориентировочно 10 дней", - добавил Музыченко.

Напомним, что украинцев без газовых счетчиков хотят лишать субсидии. Также в министерстве энергетики и угольной промышленности предлагают повысить норматив потребления "голубого топлива"

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