Кожен десятий українець зможе отримати субсидію: кому пощастить

Субсидії в Україні з початку карантину можуть отримати всі, хто залишився без роботи через пандемію коронавіруса. Повідомляється, що в Мінсоцполітики були внесені зміни, згідно з якими всі безробітні, які перебувають у центрі зайнятості, можуть отримати субсидії. На поточний момент рівень безробіття становить 13,7-15,4%, за даними Торгово-промислової палати України.

Як повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі каналу "Україна 24", на сьогодні субсидію на кінець опалювального сезону отримували майже 3,5 млн домогосподарств. Він також роз'яснив процедуру визначення суми субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в період карантину.

"Розуміючи, що загальні правила отримання субсидій, засновані на вивченні доходу за попередні 6 місяців, у період карантину не повинні та не можуть працювати, були внесені зміни ще в кінці березня - постановою уряду було прийнято рішення, що для тих громадян, які втрачають роботу, зараховані в центрі зайнятості як безробітні, оформляють допомогу по безробіттю для призначення субсидій, ураховуються доходи в розмірі власне допомоги по безробіттю, які вони отримують на сьогоднішній момент", - зазначив Музиченко

Заступник голови Мінсоцполітики також розповів тонкощі процедури отримання субсидії від держави.

"Є процедура вивчення майнового і матеріального становища одержувача субсидій. Є певний строк, у який розглядаються документи. Це 10 днів. Якщо рішення передбачає певні обставини, наприклад, у людини дві машини, дві квартири, але втрачений дохід, це все повинен визначити інспектор. Між моментом звернення та безпосередньо виплатами може пройти орієнтовно 10 днів", - додав Музиченко.

Нагадаємо, що українців без газових лічильників хочуть позбавляти субсидії. Також у міністерстві енергетики та вугільної промисловості пропонують підвищити норматив споживання "блакитного палива"

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