Казка: звезды Х-Фактора сняли горячий клип

Участники Х-Фактора Epolets показали клип на песню "Казка". Отметим, что образ главной героини, о которой поет фронтмен группы Паша Вареница, на экране воплотила самая сексуальная девушка 2018 года по версии журнала Playboy Адель Вакула.

"Группа Epolets стала для меня приятным открытием. До знакомства с их творчеством я была уверена, что это не мой формат музыки - я ошибалась. Режиссер прислал мне песню и за день я знала слова наизусть. Соседи, по всей видимости, тоже. Это такой мини-фильм, в котором по счастливой случайности сбылась моя давняя мечта - сыграть вампира! С ребятами мы познакомилась в день съемки. Девочки, с уверенностью теперь скажу - ваши сердца будут разбиты!" - комментирует Адель.

Кадры из клипа "Казка"

Добавим, что режиссером видео стал Виктор Скуратовский, экс-басист группы Друга Ріка и автор множества клипов для украинских артистов. Таких как Потап и Настя, LOBODA, Мачете, СКАЙ, Без Обмежень, Mountain Breeze, KARNA и многих других.

"Когда наш менеджер Наташа позвонила и сказала, что Витя согласился снимать нам клип, я радовался как ребенок, которому пообещали за хорошие оценки подарить компьютерную приставку. С подросткового возраста я не равнодушен к теме вампиров, поэтому, когда Скуратовский скинул сюжет, я был приятно удивлен! Но тогда я еще не знал, что в клипе будет сниматься модель с обложки Playboy Адель Вакула. А это без преувеличения отличный бонус!" - откровенничает Паша Вареница.

Epolets сняли клип "Казка"

Напомним, что ONUKA в свой день рождения порадовала украинцев замечательным видео.