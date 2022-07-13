В Киеве массово проверяют фаст-фуды: опасен для здоровья каждый третий
В Киеве в рамках массовых проверок заведений быстрого питания в разных районах города во многих их них были зафиксированы нарушения соблюдения безопасности и качества пищевых продуктов животного и растительного происхождения.
Так, за день в ходе рейдов осмотрели 61 фаст-фуд, и составили 22 протокола о нарушениях, то есть практически на каждый третий.
Об этом 13 июля передали в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.
Массовый мониторинг общепитов столицы стартовал в конце июня, и проводится в соответствии с протоколом №26 комиссии ТЭБ и ЧС.
За этот день контролеры осмотрели 61 фаст-фуд, что расположены во всех районах столицы, а именно: Печерском, Оболонском, Шевченковском, Святошинском, Днепровском, Голосеевском, Деснянском, Подольском, Дарницком и Соломенском.
Результаты оказались не утешительными - было составлено 22 протокола, из них 18 от Главного управления Госпродпотребслужбы города по ст.166 п.22 КУоАП.
Эта статья предусматривает наказание за нарушение требований законодательства о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов. Предусматривает штраф от 45 до 60 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (составляет 1240,50 гривен).
Проверки заведений быстрого общественного питания в Киеве продолжаются.
В Киеве сотрудники Госпродпотребслужбы мониторят фаст-фуды (фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)
Ранее мы писали, что в столице 19 июня было зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции, а у одного пострадавшего обнаружили сальмонеллу. Тогда в Госпродпотребслужбе рассказали, какие факторы могут указывать, что в данной точке готовят качественную еду, и как не отравиться.
Добавим, перед этим мы сообщали, что категорически нельзя делать при признаках пищевого отравления.