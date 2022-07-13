ru ua
Ср, 13 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве массово проверяют фаст-фуды: опасен для здоровья каждый третий

Новина українською →
Киев, Среда 13 июля 2022 22:56
В Киеве массово проверяют фаст-фуды: опасен для здоровья каждый третий Фото: в Киеве проверяют фаст-фуды (facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в рамках массовых проверок заведений быстрого питания в разных районах города во многих их них были зафиксированы нарушения соблюдения безопасности и качества пищевых продуктов животного и растительного происхождения.

Так, за день в ходе рейдов осмотрели 61 фаст-фуд, и составили 22 протокола о нарушениях, то есть практически на каждый третий.

Об этом 13 июля передали в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Массовый мониторинг общепитов столицы стартовал в конце июня, и проводится в соответствии с протоколом №26 комиссии ТЭБ и ЧС.

За этот день контролеры осмотрели 61 фаст-фуд, что расположены во всех районах столицы, а именно: Печерском, Оболонском, Шевченковском, Святошинском, Днепровском, Голосеевском, Деснянском, Подольском, Дарницком и Соломенском.

Результаты оказались не утешительными - было составлено 22 протокола, из них 18 от Главного управления Госпродпотребслужбы города по ст.166 п.22 КУоАП.

Эта статья предусматривает наказание за нарушение требований законодательства о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов. Предусматривает штраф от 45 до 60 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (составляет 1240,50 гривен).

Проверки заведений быстрого общественного питания в Киеве продолжаются.

В Киеве массово проверяют фаст-фуды: опасен для здоровья каждый третийВ Киеве массово проверяют фаст-фуды: опасен для здоровья каждый третийВ Киеве массово проверяют фаст-фуды: опасен для здоровья каждый третий

В Киеве сотрудники Госпродпотребслужбы мониторят фаст-фуды (фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Ранее мы писали, что в столице 19 июня было зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции, а у одного пострадавшего обнаружили сальмонеллу. Тогда в Госпродпотребслужбе рассказали, какие факторы могут указывать, что в данной точке готовят качественную еду, и как не отравиться.

Добавим, перед этим мы сообщали, что категорически нельзя делать при признаках пищевого отравления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Госпродпотребслужба Здоровая еда
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь