У Києві масово перевіряють фаст-фуди: небезпечний для здоров'я кожен третій

У Києві в рамках масових перевірок закладів швидкого харчування в різних районах міста в багатьох з них були зафіксовані порушення дотримання безпеки і якості харчових продуктів тваринного і рослинного походження. Так, за день в ході рейдів оглянули 61 фаст-фуд, і склали 22 протоколи про порушення, тобто практично на кожен третій.

Про це 13 липня передали в прес-службі ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві.

Масовий моніторинг закладів громадського харчування столиці стартував наприкінці червня, і проводиться відповідно до протоколу № 26 комісії ТЕБ і НС. За цей день контролери оглянули 61 фаст-фуд, що розташовані в усіх районах столиці, а саме: Печерському, Оболонському, Шевченківському, Святошинському, Дніпровському, Голосіївському, Деснянському, Подільському, Дарницькому та Солом'янському. Результати виявилися не втішними - було складено 22 протоколи, з них 18 від Головного управління Держпродспоживслужби міста за ст. 166 п. 22 КУпАП. Ця стаття передбачає покарання за порушення вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Передбачає штраф від 45 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (становить 1240,50 гривень). Перевірки закладів швидкого громадського харчування в Києві тривають. У Києві співробітники Держпродспоживслужби моніторять фаст-фуди (фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)