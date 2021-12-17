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В Киеве мать задушила маленькую дочь ремнем для одежды

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 24-летняя женщина совершила убийство собственного ребенка. Она задушила ремнем двухлетнюю дочку.

Об этом сообщает прокуратура города Киева на Facebook.

Как все произошло

По предварительным данным, 24-летняя женщина, находясь в доме по месту жительства, причинила смерть своему двухлетнему ребенку. Прибывшие в квартиру медики констатировали смерть девочки из-за удушения ремнем для одежды.

В настоящее время убийца дитя задержана в порядке ст. 208 УК Украины. Горе-мать призналась в содеянном.

Прокуратура взялась за дело

Прокуратура взяла на контроль досудебное расследование по факту убийства матерью своего ребенка.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Соломенской окружной прокуратуры Киева начато досудебное расследование по факту убийства матерью своего ребенка.

Сейчас решается вопрос по поводу сообщения задержанной о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и избрание меры пресечения. В рамках следствия с участием ювенальных прокуроров проводятся все необходимые следственные действия по установлению причин и обстоятельств этого преступления.

Мотивы женщины пока неизвестны.

Как мы ранее писали, под Полтавой трагически погибла маленькая девочка, пока ее мама бегала в магазин.

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