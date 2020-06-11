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В Киеве молодая воровка "обчищала" пенсионеров: фото "героини"

STYLERЖизнь    11.06.2020 - 10:03
В Киеве молодая воровка "обчищала" пенсионеров: фото "героини"
В Киеве поймали наглую воровку (коллаж РБК-Украина)

В Киеве поймали 19-летнюю воровку, которая вытащила кошелек у пенсионерки

В Киеве в Днепровском районе поймали наглую молодую воровку, которая пыталась ограбить старушку. Преступнице всего 19 лет. Она спустилась за 70-летней женщиной в подземный переход и хотела вытянуть у нее кошелек. Ей это удалось, но потом она попыталась спастись бегством.

Как сообщает пресс-служба полиции в Facebook, "копы" сразу вышли на след преступницы и нашли ее на площади Соборности. Воровкой оказалась жительница Закарпатья. Она уже неоднократно привлекалась к ответственности за кражи.

"Для документирования события на место вызвали следственно-оперативную группу районного управления полиции. Правонарушительницей оказались 19-летняя уроженка Закарпатья, которая привлекалась к уголовной ответственности за кражу. В ходе поверхностного осмотра мы обнаружили и изъяли кошелек с деньгами, банковскими картами и документами на имя потерпевшей - 70-летней местной жительницы", - сказано в сообщении.

Девушка призналась в содеянном, сетуя на тяжелое материальное положение в семье. Ее задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи Днепровского управления полиции сообщили злоумышленницы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

В Киеве молодая воровка &quot;обчищала&quot; пенсионеров: фото &quot;героини&quot;В Киеве поймали воровку (фото: facebook.com/pg/UA.KyivPolice)

Как мы ранее писали, в центре Киева молодые воровки нагло "чистили карманы", им предложили работу.

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Автор: Людмила Жукова

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