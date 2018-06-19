В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)

Активистов сразу же задержали

Активисты провели акцию у стен Министерства внутренних дел Украины, в рамках которой одели памятник героям телефильма "Место встречи изменить нельзя" Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову в символику ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщили сами активисты в соцсетях.

Фото: facebook.com/ЖекаКарась

"У главка МВД на Богомольца памятник м*нтам сделал каминг-аут. Вывесил флаг ЛГБТ, сменил пол и покрасил губы. М*нты разозлились, что каминг-аут увидели мирные прохожие. Заблокировали людей. "Беркут" всех упаковал", - написал активист под ником Жека Карась на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/ЖекаКарась)

"Два мужика в юбках, лифчиках, с накрашенными губами – символ современного МВД. Памятник на который заслужили м*сора", – прокомментировал фото другой участник акции Андрей Медведко.

Скриншот поста (facebook.com/MedvedkoAndriiOleksandrovych)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такую выходку активистов.

Скриншот комментариев (facebook.com/ЖекаКарась)

Скриншот комментариев (facebook.com/MedvedkoAndriiOleksandrovych)

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