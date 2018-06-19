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У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 21:02

Активістів відразу ж затримали

Активісти провели акцію біля стін Міністерства внутрішніх справ України, в рамках якої одягли пам'ятник героям телефільму "Місце зустрічі змінити не можна" Глібу Жеглову і Володимиру Шарапову у символіку ЛГБТ-спільноти. Про це повідомили самі активісти в соцмережах.

Фото: facebook.com/ЖекаКарась

"У главку МВС на Богомольця пам'ятник м*нтам зробив камінг-аут. Вивісив прапор ЛГБТ, змінив стать і пофарбував губи. М*нти. розлютилися, що камінг-аут побачили мирні перехожі. Заблокували людей. "Беркут" всіх упакував", - написав активіст під ніком Жека Карась на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/ЖекаКарась)

"Два мужика в спідницях, ліфчиках, з нафарбованими губами – символ сучасного МВС. Пам'ятник на який заслужили м*сора", – прокоментував фото інший учасник акції Андрій Медведько.

Скріншот поста (facebook.com/MedvedkoAndriiOleksandrovych)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на таку витівку активістів.

Скріншот коментарів (facebook.com/ЖекаКарась)

Скріншот коментарів (facebook.com/MedvedkoAndriiOleksandrovych)

Раніше повідомлялося, що в Києві пройшов Марш рівності (фоторепортаж).

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Теги: ЛГБТ, пам'ятник, задержание, активисты, МВД
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