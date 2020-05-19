В Киеве подорожает холодная вода: сколько будем платить

Киевлянам в 2021 году Водоканал приготовил неприятный сюрприз. Тариф на холодную воду взлетит почти на 20%. Об этом сообщается в новости для потребителей на сайте компании.

В Водоканале напоминают украинцам, что действующий тариф был утвержден 5 февраля 2020 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Так, 1 куб. м холодной воды будет стоить 27,35 грн. Сейчас украинцы платят по тарифу 22,99 грн за кубометр воды.

В 2021 году за водоснабжение гражданам придется платить 14,74 грн за 1 куб. м. Водоотведение - 12,61 грн.

Отметим, что решение по повышению тарифов еще не окончательное. Сейчас вопрос вынесен на обсуждение. Предложения и замечания принимаются до 25 мая.

В феврале 2020 года Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф на водоснабжение для компании "Киевводоканал" на 13,6% или на 1,34 гривен/куб. м до 11,2 гривен/куб. м (без НДС).

Также был повышен на 6,3% или на 0,47 гривны/куб. м до 7,96 гривны/куб. м (без НДС) тариф на водоотвод.

Как мы ранее писали, скидка на оплату коммунальных услуг будет действовать до полного снятия карантина в столице.