У Києві подорожчає холодна вода: скільки будемо платити

Киянам у 2021 році Водоканал приготував неприємний сюрприз. Тариф на холодну воду злетить майже на 20%. Про це повідомляється в новині для споживачів на сайті компанії.

У Водоканалі нагадують українцям, що діючий тариф був затверджений 5 лютого 2020 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

Так, 1 куб. м холодної води коштуватиме 27,35 грн. Зараз українці платять за тарифом 22,99 грн за кубометр води.

У 2021 році за водопостачання громадянам доведеться платити 14,74 грн за 1 куб. м. Водовідведення - 12,61 грн.

Відзначимо, що рішення щодо підвищення тарифів ще не остаточне. Зараз питання винесено на обговорення. Пропозиції та зауваження приймаються до 25 травня.

У лютому 2020 року Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) підвищила тариф на водопостачання для компанії "Київводоканал" на 13,6% або на 1,34 гривень /куб. м до 11,2 гривень /куб. м (без ПДВ).

Також був підвищений на 6,3% або на 0,47 гривні/куб. м до 7,96 гривні/куб. м (без ПДВ), тариф на водовідведення.

Як ми раніше писали, знижка на оплату комунальних послуг буде діяти до повного зняття карантину у столиці.