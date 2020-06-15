В Киеве полиция избила аспиранта КНУ: появилась реакция учебного заведения

В Киеве, под зданием Шевченковского районного суда полиция избила ветерана АТО и аспиранта Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александра Кирьякова. Также силовики применили силу к девушке активиста Стерненко – Наталье Усатенко.

Как рассказал Сергей Стерненко во время перерыва в судебном заседании, Кирьякова сотрудники правоохранительных органов избивали ногами.

"Кирьякова – парня, который защищал нас на востоке и является ветераном российско-украинской войны – побили беркута. Именно он на том фото, где беркутовцы его лежачего лупят ногой", - рассказал Стерненко и заявил, что жертвой правоохранительных органов стала его девушка.

"Интересно, какую угрозу могла создать моя девушка Наталья Усатенко для некоторых беркутовцев, которые крутили ее силой? Так же, какую угрозу мог нести мужчина, которые лежал на земле и его беркутовцы лупили ногами?" – сказал активист.

Полиция избила ветерана АТО и аспиранта КНУ Александра Кирьякова (Фото: Радио Свобода)

На факультете, где работает Александр Кирьяков, отреагировали на избиение и сравнили действия полиции с избиениями демонстрантов во время Революции Достоинства.

"Сегодня, 15 июня 2020 года, во время акции протеста возле Шевченковского районного суда полиция применила чрезмерную физическую силу, нанеся повреждения аспиранту исторического факультета, участнику боевых действий Кирьякову Александру Евгеньевичу. Такое бесчеловечное отношение к гражданину, молодому исследователю и ветерану войны за независимость не укладывается в рамки здравого смысла. Больно констатировать, что некоторые наши правоохранители растоптали Конституцию, забыли уроки Революции Достоинства - и то, какой трагедией обернулись насильственные действия их предшественников против демонстрантов в 2013-2014 годах. Они не хотят видеть настоящих врагов, которые ежедневно убивают наших защитников на Восточном фронте. Мы надеемся, что заявление руководителя ГУ полиции Киева А. Крищенко об отстранении "ретивых" полицейских и начало служебной проверки даст реальные результаты, а не будет банальным очковтирательством общественности", - сказано в сообщении исторического факультета Киевского национального университета на странице в Facebook.

Напомним, ранее мы писали о том, что под зданием суда в Киеве произошла потасовка.

А также мы сообщали о том, что из-за избиения активистов под зданием суда отстранили двух полицейских от работы.