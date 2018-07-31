В Киеве появился бронзовый Илья Муромец с лицом украинского силача (видео)

Кадр из видео (facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Памятник установили в одном из парков столицы

В Киеве в парке "Муромец" (ранее "Дружбы народов") установили монумент Илье Муромцу с лицом титулованного украинского силача Василия Вирастюка. Открытие состоится 2 августа. Об этом сообщает ТСН.

Вес памятника - две тонны. Монумент выполнен из бронзы. Для удобства транспортировки богатыря, его коня и меч везли отдельно.

Памятник создали в Вишневом Киевской области. Автор монумента - Владимир Журавель. Он отметил, что лицо богатыря рисовал с известного украинского спортсмена.

"Лицо всадника – позировал Василий Ярославович Вирастюк", - отметил автор скульптуры.

Транспортировать монумент хотели ранним утром, однако поездку пришлось отложить. Монумент везли по пробкам, и посмотреть на него могли многие жители столицы.

Бронзовый груз сопровождала до места установки полиция.

Отмечается, что окончательно работу по установке богатыря на постаменте закончат через несколько дней. Надпись у подножья памятника будет выполнена в патриотичном стиле – буква "М" и миниатюрный меч установят в форме Герба Украины.

Видео: В Киеве установили памятник Илье Муромцу (YouTube/ТСН)

За несколько дней Илью с конем должны подшлифовать, подкрасить и закрепить на постаменте с патриотической надписью.

"Это киевский, украинский богатырь", - подчеркнул скульптор Владимир Журавель.

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