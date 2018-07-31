В Украине статую культового магистра голливудского установят

Мастер Йода (фото: pixabay.com)

Вымышленный персонаж вселенной Звездных войн мастер Йода будет увековечен в Тернополе

Создатели фильма "Звездные войны" дали разрешение на использование культового персонажа - мастера Йоды - для статуи в Тернополе. Это значит, что уже скоро памятник легендарному голливудскому магистру появится в "файному місті".

"Когда мы начали об этом говорить, то все шутили и не верили в возможность установления такого памятника. Скажу, что я и сам сначала не видел ничего интересного, но впоследствии мы все переосмыслили и увидели в этой идее хороший потенциал", - рассказал заместитель мэра Тернополя Леонид Бицюра в комментарии местной Интернет-газете "ДОБА".

Магистр Йода (фото: pixabay.com)

Место установки статуи известного джедая пока держится в секрете. Возможно, Йоду "поселят" в одном из тернопольских парков.

"Сейчас мы рассматриваем варианты, чтобы установить не только памятник Йоде, а и другим персонажам из этого фильма", - отметил директор туристического информационного центра Тарас Ковальчук.

В частности, у горожан уже возникла идея, чтобы установить в Тернополе космический звездолет из "Звездных войн".

"Пока идей много по поводу того, как презентовать наш город туристам. Чем больше такого креатива будет в нашем городе, тем больше людей сюда будут ехать", - уверен Ковальчук.

Памятник Йоде из LEGO (фото: pixabay.com)

Йода - один из главных персонажей "Звездных войн", мудрейший и самый сильный джедай своего времени. Речь Йоды богата различными инверсиями, которые встречаются почти в каждом его предложении.

Напомним, что недавно в Харькове открыли необычный памятник известной советской актрисе, на котором нашли грамматические ошибки (но необычность не в этом).

Видео: РБК-Украина