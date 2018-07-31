В Україні статую культового магістра голлівудського встановлять

Майстер Йода (фото: pixabay.com)

Вигаданий персонаж всесвіту Зоряних воєн майстер Йода буде увічнений у Тернополі

Творці фільму "Зоряні війни" дали дозвіл на використання культового персонажа - майстра Йоди - для статуї в Тернополі. Це означає, що вже скоро пам'ятник легендарному голлівудському магістра з'явиться у файному місті.

"Коли ми почали про це говорити, то всі жартували і не вірили в можливість встановлення такого пам'ятника. Скажу, що я і сам спочатку не бачив нічого цікавого, але згодом ми все переосмислили і побачили в цій ідеї хороший потенціал", - розповів заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра у коментарі місцевій Інтернет-газеті "ДОБА".

Магістр Йода (фото: pixabay.com)

Місце установки статуї відомого джедая поки тримається в секреті. Можливо, Йоду "поселять" в одному з тернопільських парків.

"Зараз ми розглядаємо варіанти, щоб встановити пам'ятник не лише Йоді, а й іншим персонажам з цього фільму", - зазначив директор туристичного інформаційного центру Тарас Ковальчук.

Зокрема, у городян вже виникла ідея, щоб встановити у Тернополі космічний зореліт з "Зоряних воєн".

"Поки багато ідей з приводу того, як презентувати наше місто туристам. Чим більше такого креативу буде в нашому місті, тим більше людей сюди будуть їхати", - упевнений Ковальчук.

Пам'ятник Йоді з LEGO (фото: pixabay.com)

Йода - один з головних персонажів "Зоряних воєн", наймудріший і найсильніший джедай свого часу. Мова Йоди багата різними інверсіями (перестановка місцями слів), які зустрічаються майже в кожному його реченні.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові відкрили незвичайний пам'ятник відомій радянській актрисі, на якому знайшли граматичні помилки (але незвичайність не в цьому).

Відео: РБК-Україна