На памятнике Гурченко от Кернеса нашли грамматические ошибки

STYLER LIFE 20.07.2018 - 10:07
Людмила Гурченко (фото: Sputnik РИА Новости) Людмила Гурченко (фото: Sputnik РИА Новости)

На памятной табличке нашли сразу две ошибки

На табличке памятника Людмиле Гурченко, открытом вчера в Харькове, нашли несколько грамматических ошибок. Об этом пишет депутат облсовета Дмитрий Булах на своей странице в Фейсбук.

По его словам, на табличке две ошибки – в слове скульптура и фамилии Скоробагач.

"Тут небольшие ашипки. Ну, как обычно. СкулПЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться. Или нет", - пишет Булах.

памятник Гурченко

Доска с офибками (фото: facebook.com/dmytro.bulakh)

На памятнике Гурченко от Кернеса нашли грамматические ошибки

Скриншот поста: facebook.com/dmytro.bulakh

Как известно, вчера, 19 июля, в Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко. В мероприятии приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес, руководители и сотрудники Харьковского горсовета, поклонники творчества Гурченко, ее друзья, а также последний муж Сергей Сенин.

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Теги:  харьков,  Геннадий Кернес,  Людмила Гурченко