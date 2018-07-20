На памятнике Гурченко от Кернеса нашли грамматические ошибки

Людмила Гурченко (фото: Sputnik РИА Новости)

На памятной табличке нашли сразу две ошибки

На табличке памятника Людмиле Гурченко, открытом вчера в Харькове, нашли несколько грамматических ошибок. Об этом пишет депутат облсовета Дмитрий Булах на своей странице в Фейсбук.

По его словам, на табличке две ошибки – в слове скульптура и фамилии Скоробагач.

"Тут небольшие ашипки. Ну, как обычно. СкулПЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться. Или нет", - пишет Булах.

Доска с офибками (фото: facebook.com/dmytro.bulakh)

Скриншот поста: facebook.com/dmytro.bulakh

Как известно, вчера, 19 июля, в Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко. В мероприятии приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес, руководители и сотрудники Харьковского горсовета, поклонники творчества Гурченко, ее друзья, а также последний муж Сергей Сенин.

Как футболисты симулируют травмы