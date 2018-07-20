На памятнике Гурченко от Кернеса нашли грамматические ошибки

На памятной табличке нашли сразу две ошибки
На табличке памятника Людмиле Гурченко, открытом вчера в Харькове, нашли несколько грамматических ошибок. Об этом пишет депутат облсовета Дмитрий Булах на своей странице в Фейсбук.
По его словам, на табличке две ошибки – в слове скульптура и фамилии Скоробагач.
"Тут небольшие ашипки. Ну, как обычно. СкулПЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться. Или нет", - пишет Булах.
Доска с офибками (фото: facebook.com/dmytro.bulakh)
Скриншот поста: facebook.com/dmytro.bulakh
Как известно, вчера, 19 июля, в Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко. В мероприятии приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес, руководители и сотрудники Харьковского горсовета, поклонники творчества Гурченко, ее друзья, а также последний муж Сергей Сенин.
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