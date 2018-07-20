На пам'ятнику Гурченко від Кернеса знайшли граматичні помилки

Людмила Гурченко (фото: Sputnik РІА Новости)

На пам'ятній табличці знайшли одразу дві помилки

На табличці пам'ятника Людмилі Гурченко, відкритому вчора в Харкові, знайшли кілька граматичних помилок. Про це пише депутат облради Дмитро Булах на своїй сторінці в Фейсбук.

За його словами, на табличці дві помилки – в слові скульптура і прізвищі Скоробагач.

"Тут невеликі ашипки. Ну, як звичайно. СкулПЬтура вийшла на славу. Ну, і Володимир Іванович СкоробАгач може подобидеться. Чи ні", - пише Булах.

Дошка з офибками (фото: facebook.com/dmytro.bulakh)

Скріншот поста: facebook.com/dmytro.bulakh

Як відомо, вчора, 19 липня, у Харкові відкрили пам'ятник Людмилі Гурченко. У заході взяли участь Харківський міський голова Геннадій Кернес, керівники і співробітники Харківської міськради, шанувальники творчості Гурченко, її друзі, а також останній чоловік Сергій Сенін.

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