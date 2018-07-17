В Киеве после реконструкции открыли ступеньки на Пейзажную аллею (фото)

Фото: facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua

Обновленные ступеньки являются частью туристического маршрута до Андреевского спуска.

В Киеве после реконструкции открыли ступеньки с Пейзажной аллеи на Подол. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Обновленные ступеньки являются частью туристического маршрута к Андреевскому спуску.

Фото: facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua

"На склоне, рядом со ступеньками, осуществили благоустройство и озеленение территории, укрепили склоны, на аллее туристического маршрута построили общественную уборную. Установили камеры видеонаблюдения на лестнице и аллеи. Есть зоны доступа к Wi-Fi. Обустроены смотровые площадки, установлены новые скамейки и урны, LED освещение территории", - сообщили в пресс-службе КГГА.

Скриншот поста (facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua)

На торжественной церемонии открытия присутствовал мэр столицы Виталий Кличко.

Фото: facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua

"Я рад сегодня представить обновленные ступеньки с Пейзажной аллеи на Подол – к урочищу Гончары-Кожемяки. Эта зона отдыха – важный проект. Мы реконструировали не только лестницы. Сегодня мы презентуем и часть туристического маршрута в историческом центре города", - сказал он.

Фото: facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua

Кличко пообещал, что в будущем туристический маршрут будет завершаться возле Арки дружбы народов. После реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка" и возведение пешеходного моста между горкой и Аркой дружбы народов. Мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов планируют открыть к лету следующего года.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Этим спуском жители Киева пользуются уже более тысячи лет. Каменные ступени, что были найдены когда-то в этом месте датируются Х веком. Убежден, что эта туристическая зона станет одним из любимых мест отдыха для киевлян и гостей столицы", - заявил он.

В КГГА отметили, что последний капитальный ремонт лестниц и прилегающей территории происходило полвека назад. В 2016 году было принято решение о реконструкции. Деревянные лестницы в урочище Кожемяки находились в полуразрушенном аварийном состоянии, их демонтировали. Новые сделаны из бетона, однако сами ступеньки, как и ранее, деревянные.

Пользователи соцсетей возмутились тем, что на лестнице после реконструкции не установили пандусы для людей с ограниченными возможностями.

Скриншот комментариев (facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua)

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