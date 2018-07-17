У Києві після реконструкції відкрили сходи на Пейзажну алею (фото)

Фото: facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua

Оновлені сходи є частиною туристичного маршруту до Андріївського узвозу.

У Києві після реконструкції відкрили сходи з Пейзажної алеї на Поділ. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Оновлені сходи є частиною туристичного маршруту до Андріївського узвозу.

Фото: facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua

"На схилі, поряд зі сходами, здійснили благоустрій та озеленення території, укріпили схили, на алеї туристичного маршруту побудували громадську вбиральню. Встановили камери відеоспостереження на сходах і алеї. Є зони доступу до Wі-Fі. Облаштовано оглядові майданчики, встановлені нові лави та урни, LED освітлення території", - повідомили в прес-службі КМДА.

Скріншот поста (facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua)

На урочистій церемонії відкриття був присутній мер столиці Віталій Кличко.

Фото: facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua

"Я радий сьогодні презентувати оновлені сходи з Пейзажної алеї на Поділ – до урочища Гончарі-Кожум’яки. Ця зона відпочинку – важливий проект. Ми реконструювали не тільки сходи. Сьогодні ми презентуємо і частину туристичного маршруту в історичному центрі міста", - сказав він.

Фото: facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua

Кличко пообіцяв що в майбутньому туристичний маршрут завершуватиметься біля Арки дружби народів. Після реконструкції другої черги парку "Володимирська гірка" та зведення пішохідного мосту між гіркою та Аркою дружби народів. Міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів планують відкрити до літа наступного року.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Спуском, де зараз оновлені сходи, жителі Києва користуються вже понад тисячу років. Кам’яні сходи, що були знайдені колись у цьому місці, датуються Х століттям. Переконаний, що ця туристична зона стане одним із найулюбленіших місць відпочинку для киян та гостей столиці", - заявив він.

В КМДА зауважили, що останній капітальний ремонт сходів та прилеглої території відбувався півстоліття тому. У 2016 році було прийнято рішення про реконструкцію. Дерев’яні сходи в урочище Кожум’яки перебували у напівзруйнованому аварійному стані, їх демонтували. Нові зроблені з бетону, проте самі сходинки, як і раніше, дерев’яні.

Користувачі соцмереж обурилися тим, що на сходах після реконструкції не встановили пандуси для людей з обмеженими можливостями.

Скріншот коментарів (facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua)

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