У Києві з'явився бронзовий Ілля Муромець з обличчям українського силача (відео)

Кадр з відео (facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Пам'ятник встановили в одному з парків столиці

В Києві у парку "Муромець" (раніше "Дружби народів") встановили монумент Іллі Муромцю з обличчям титулованого українського силача Василя Вірастюка. Про це повідомляє ТСН.

Вага пам'ятника - дві тонни. Монумент виконаний з бронзи. Для зручності транспортування богатиря, його коня і меч везли окремо. Відкриття відбудеться 2 серпня.

Пам'ятник створили у Вишневому Київської області. Автор монумента - Володимир Журавель. Він зазначив, що обличчя богатиря малював з відомого українського спортсмена.

"Обличчя вершника – позував Василь Ярославович Вірастюк", - зазначив автор скульптури.

Транспортувати монумент хотіли вранці, проте поїздку довелося відкласти. Монумент везли по заторам, і подивитися на нього могли багато жителів столиці.

Бронзовий вантаж супроводжувала до місця установки поліція.

Зазначається, що остаточно роботу по встановленню богатиря на постаменті завершать за кілька днів. Напис біля підніжжя пам'ятника буде виконаний в патріотичному стилі – буква "М" і мініатюрний меч встановлять у формі Герба України.

Відео: У Києві встановили пам'ятник Іллі Муромцю (YouTube/ТСН)

За кілька днів Іллю з конем повинні пошліфувати, підфарбувати і закріпити на постаменті з патріотичною написом.

"Це київський, український богатир", - підкреслив скульптор Володимир Журавель.

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