В Киеве появится уникальная интерактивная экотропа: в чем ее "фишка"

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Открытие экотропы состоится 24 мая в Голосеевском парке

Как прогулки влияют на наш организм? Какое дерево производит экожвачку? Следы каких лесных жителей напоминают ваши следы? Экотропа, которая откроется в Голосеевском лесу 24 мая, с помощью инфостендов, игр и интерактивов даст ответы на эти и другие вопросы, а также позволит неторопливо прогуляться с друзьями, признаться в любви или побыть наедине с природой.

7 причин посетить екотропу "Экосистемы Голосеевского леса"

За час посетить четыре типа леса, ручей и пруд

Длина первой в Украине городской интерактивной экотропы — более 3 километров. Всего за час прогулки посетитель успеет побывать в четырех типах леса: дубово-грабовом, буковом, сосновом и черноольховом.

Одна из "изюминок", к которой ведет экотропа, — самый большой дуб Голосеевского леса. Его возраст – более 400 лет, а диаметр ствола превышает 7 метров.

Кроме того, у посетителей будет возможность больше узнать о водных экосистемах леса. Маршрут приведет их к Голосеевскому ручью и пруду Дидоривке. К слову, киевский парк "Голосеевский", где проложена экотропа, — единственный в Украине и один из нескольких в мире национальных парков, расположенных в чертах мегаполиса.

Экотропа в Киеве появится уже 24 мая

Узнать, как лесные прогулки помогают жить дольше, думать лучше и быть счастливыми

Десятиминутная прогулка способна избавить от бессонницы, а 25 минут пешей ходьбы продлевают жизнь на 3-7 лет. И это только вершина айсберга. Больше полезной информации о том, как прогулки влияют на настроение, умственные способности и креативное мышление, - на инфостендах экотропы.

Открыть в себе художника – написать лесной пейзаж на стационарных мольбертах

На экотропе есть локация, которая в будущем может стать местом встречи творческих горожан. В одной из самых живописных локаций леса установлены два стационарных мольберта. Каждый желающий может создать тут свой шедевр.

Экотропа в Киеве появится уже 24 мая

Рассекретить супервозможности обитателей леса – растений, животных и птиц

Чуть ли не у каждого лесного жителя есть прозвище, которое он получил за свои уникальные особенности. Например, черешня — "экожвачка", потому что ее смолу когда-то использовали вместо жевательной резинки. Кроме того, среди деревьев Голосеевского леса встречаются "долгожители", "синоптики", "пасечники", "кулинары", "дезинфекторы" и "завоеватели"; среди грибов — "пальцы мертвеца" и "коралловые чаши"; среди животных — "фокусники", "грузчики" и "однолюбы". Многих из них можно будет увидеть во время прогулки экотропой.

Почувствовать себя ребенком во время участия в интерактивах

"Экосистемы Голосеевского леса" — место для семейной прогулки. В образовательно-развлекательных зонах экотропы установлены интерактивы, которые понравятся и взрослым, и детям. Посетитель сможет покрутить "колесо времени" и узнать, что происходит с лесными травами и деревьями весной, летом, осенью и зимой, сравнить размах своих рук с размахом птичьих крыльев, а собственные следы со следами лесных жителей.

Узнать, как можно помочь природе

С инфостендов, расположенных на экотропе, посетитель получит несколько важных советов по поводу сохранения природы. Например, использование экологических средств для мытья спасет организмы водоемов от удушья, а отказ от пластика и полиэтилена поможет спасти планету.

Украсить свою страницу в соцсети яркими фото на тропе, которая станет сплошной большой фотозоной

Напрягаться и тщательно подбирать локацию для селфи не придется. Сочная зелень и необычные Insta-точки вдохновят на детальный фотоотчет. Кроме того, здесь можно присоединиться к движению #белкавотчинг. Участники движения наблюдают за белками, выбирают момент для фото и делятся самыми удачными снимками в соцсетях.

Экотропа в Киеве появится уже 24 мая

Ранее мы писали о том, что в Киеве появился фантастический мурал.