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В Киеве на проезжей части забил гейзер: огромный прорыв сняли на видео

Новости » Жизнь   

В столице прорвало трубу прямо на проезжей части

В Киеве 26 мая прямо на проезжей части образовался гейзер, который бил горячей водой. Фонтан с жидкостью заметили на улице Голосеевской, которая находится недалеко от метро "Демеевская".

Как сообщают на странице "Киев Оперативный" в Facebook, "очередной фонтан устроили на радость киевлянам".

На кадрах видео можно увидеть, как огромный фонтан из воды поднимается до верхних этажей жилых домов.

В Киеве забил фонтан из земли (видео: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы возмутились произошедшим, а некоторые отметили, что теперь понимают, куда делась горячая вода из квартир.

  • Вы просили горячую, вот вам и горячая пошла, только на улице, а не в дома, вот если бы трубу прорвала у дома мэра.
  • Испытания от Киевтеплоэнерго проходят продуктивно (назло тем, кто говорит, что они не нужны).
  • Старые трубы просят замены на полипропиленовые.

Скриншот комментариев

Кстати, за последнее время это не единственный прорыв трубы в столице. Так, в Соломенском районе, огромный гейзер сняли на видео. Этот инцидент произошел 20 мая на улице Леваневского недалеко от Национального авиационного университета в Соломенском районе.

Как мы ранее сообщали, в "Киевводоканале" заявили о переносе массового отключения воды.

Автор: Мария Соловей

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