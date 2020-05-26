У Києві на проїжджій частині забив гейзер: величезний прорив зняли на відео

У столиці прорвало трубу прямо на проїжджій частині
У Києві 26 травня прямо на проїжджій частині утворився гейзер, який бив гарячою водою. Фонтан з рідиною помітили на вулиці Голосіївській, яка знаходиться недалеко від метро "Деміївська".
Як повідомляють на сторінці "Київ Оперативний" Facebook, "черговий фонтан влаштували на радість киянам".
На кадрах відео можна побачити, як величезний фонтан з води підіймається до верхніх поверхів житлових будинків.
У Києві забив фонтан із землі (відео: Київ Оперативний)
В коментарях українці обурилися, а деякі зазначили, що тепер розуміють, куди поділася гаряча вода з квартир.
До Речі, за останній час це не єдиний прорив труби. Так, у Солом'янському районі, величезний гейзер зняли на відео. Цей інцидент стався 20 травня на вулиці Леваневського недалеко від Національного авіаційного університету у Солом'янському районі.
Як ми раніше повідомляли, у "Київводоканалі" заявили про перенесення масового відключення води.
Автор: Марія Соловей